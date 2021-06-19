Путин видит во главе списка ЕР на выборах Шойгу, Лаврова, Шмелеву, Кузнецову и Проценко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Эти имена глава государства перечислил, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия". При этом он не назвал имя заместителя председателя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. Он возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов, при этом в общефедеральной части списка он был единственным кандидатом.

Как отметил Путин, в федеральном списке "Единой России" на выборах, особенно в первой пятерке, должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица, заявил президент. "На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике - у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - указал он.

Среди таких направлений Путин назвал в том числе поддержку семей с детьми, образование, здравоохранение, поддержку обороноспособности страны, отстаивание ее интересов на международной арене.

"Тяжеловесы" и новые лица

"Хотел бы сказать о некоторых людях, которые так или иначе ярко представляют все эти направления. Это Сергей Кужугетович Шойгу, один из основателей партии. Человек, которого многие знают", - назвал президент первую кандидатуру. "Он, кстати говоря, не только министр обороны сегодня, он и создатель МЧС - я думаю, что лучшей в мире спасательной службы. Ну, а сегодня Сергей Кужугетович эффективно решает сложнейшие вопросы укрепления армии и флота", - добавил президент.

Вторым кандидатом Путин назвал главу российской дипломатии Сергея Лаврова. "Сергей Викторович Лавров - блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене", - прокомментировал он.

Что касается здравоохранения, то здесь, по словам российского лидера, много ярких, интересных, "красивых внутренне людей", достойных представлять и страну, и своих избирателей на любом уровне, но появляются и новые люди, новые герои. "С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Он один из первых вступил в борьбу с эпидемией. Вы знаете, работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся, и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы и полтора года и делается сейчас", - подчеркнул Путин.

"Елена Владимировна [Шмелева] многое сделала для становления нового и очень интересного центра для работы с одаренными детьми, но занимается не только этим, занимается распространением этого опыта по всей стране. Очень важное, на мой взгляд, направление", - продолжил глава государства. При этом он отметил, что более 70 человек из ОНФ, волонтеров движения "Мы вместе", других объединений будут бороться на выборах при поддержке "Единой России".

"Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна - это Анна Юрьевна Кузнецова. У нее у самой большая, дружная семья, семеро детей растет у нее в семье. Как вы знаете, она является омбудсменом по правам ребенка, по защите прав детей, но стала известна в последнее время в связи с тем, что возвращает наших детей из-за границы на Родину, из горячих точек планеты", - заключил Путин, подчеркнув, что эта работа осуществляется очень достойно.