Депутат заксобрания от ЛДПР Васильев выдвинут кандидатом в губернаторы Пензенской области

ПЕНЗА, 19 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания от партии ЛДПР Александр Васильев выдвинут кандидатом на выборы губернатора Пензенской области, которые пройдут 19 сентября. Соответствующее решение было принято в субботу на внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР, говорится в сообщении на сайте реготделения.

"По итогам тайного голосования большинством голосов делегатов кандидатура Васильева Александра Евгеньевича была выдвинута от ЛДПР на должность губернатора Пензенской области", - отмечается в сообщении.

Васильев родился в 1981 году в Пензе, в 2014 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности "Экономика". В 2017 году избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании, является зампредседателя комитета по экономической политике регионального парламента на постоянной основе. В сентябре 2020 года он принимал участие в выборах главы региона, по итогам которых занял третье место из пяти, набрав 5,57% голосов избирателей.

Васильев стал третьим кандидатом на участие в сентябрьских выборах губернатора Пензенской области 2021 года. Ранее документы для участия в выборах губернатора Пензенской области подал врио главы региона Олег Мельниченко, выдвинутый кандидатом от партии "Единая Россия". В качестве кандидата для участия в выборах от Партии пенсионеров выдвинут депутат гордумы Пензы Петр Чугай.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.