Медведев заявил, что "Единая Россия" ставит цель одержать уверенную и честную победу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия полностью готова к упорной борьбе на выборах и ставит цель одержать уверенную и честную победу.

"Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей - чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе", - сказал Медведев в субботу на пленарном заседании съезда "Единой России".

По его словам, уверенная победа партии особенно важна сейчас, "не во времена громких отчетов об успехах, а успехи были, но в период труднейшего испытания, с которым столкнулись и страна, и весь мир".

"Этот год для нашей с вами партии юбилейный, ей исполняется 20 лет. Для истории это, наверное, совсем немного, но для истории современной России - это значительный срок. <...> Эти 20 лет не были потрачены нашей партией впустую. Ежедневная забота о гражданах и есть подтверждение нашего лидерства", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что партия выходит к избирателям, "чтобы представлять их интересы на всех уровнях власти - от поселковых советов до Федерального собрания".

Поддержка предложения президента

Медведев выразил надежду, что "Единая Россия" поддержит предложение Путина по кандидатурам первой пятерки списка партии на выборах.

"Федеральный список "Единой России", как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях", - отметил Медведев.

"Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента", - добавил он, обратившись к участникам съезда.