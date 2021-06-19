Медведев призвал утвердить предвыборную программу "Единой России" в августе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предвыборную программу партии "Единая Россия" необходимо утвердить в августе текущего года после ее широкого обсуждения во всех регионах, она должна стать программой конкретных шагов. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

"Мы сейчас должны собрать максимальное количество предложений от граждан и в той или иной форме постараться отразить их в нашей программе, которую затем утвердить в августе на втором этапе съезда. Но хочу отдельно отметить, уважаемые друзья, коллеги, это должна быть программа вполне конкретных шагов", - сказал он.

Медведев отметил, что предвыборная программа должна стать не просто набором популистских лозунгов и штампов, правящая партия, как ответственная политическая сила, не может делать заявления в отрыве от бюджетной составляющей и массы других проблем. "Мы должны создавать основу для развития страны. Хочу специально отметить, кстати, что вот именно такая программа была предложена в 2016 году, что и повлияло на результат партии на выборах. Поэтому именно программа окажет огромное, может быть даже в чем-то решающее влияние на политические предпочтения 19 сентября", - подчеркнул он.

В то же время председатель "Единой России" добавил, что любая, даже самая сильная программа, может быть реализована "только на основе опоры, на мнении избирателей, программа не может быть оторвана от повседневной жизни". "Мы обязательно продолжим широкое и заинтересованное обсуждение программного документа во всех регионах и во всех муниципалитетах страны. Для этого у нас есть достаточно развитый инструментарий - это и приемные председателя партии, и волонтерские центры, и институт партийных проектов", - отметил Медведев.

Партия "Единая Россия, по его словам, накопила колоссальный опыт взаимодействия с людьми, но в данном вопросе не бывает избытка общения. "Чем общения больше, тем лучше, чем это общение активнее, тем лучше, тем лучше связь нашей партии со всеми гражданами", - резюмировал он.

Доверие избирателей

"Единая Россия" должна выиграть выборы уверенно и честно, она должна быть достойна доверия граждан, заявил Медведев.

"Наша партия - она может выиграть и должна выиграть уверенно и честно, и никак иначе. Но цель "Единой России" не в этом. Цель "Единой России" заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше, а не просто завоевать голоса избирателей. Помните об этом", - сказал он.

Политик добавил, что для победы у партии, действительно, есть все возможности. "Но самое главное - есть доверие наших граждан. Давайте будем его достойны", - сказал он.

Медведев напомнил, что единый день голосования состоится ровно через три месяца. "Это вне всякого сомнения самый трудный этап для каждого участника избирательной кампании. Я искренне хочу пожелать всем, кто будет принимать в этом непосредственное участие, успехов, ну и, конечно, призвать к максимально активной работе в сложнейший предвыборный период", - заключил председатель партии, подчеркнув, что в текущем году этот "период, действительно, очень сложный в силу всем очевидных причин".

Основа программы ЕР

По словам Медведева, программа, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году, сохранит свою социальную основу.

"Люди являются нашей главной ценностью, каждый, кто живет в нашей стране, должен иметь все свои возможности, чтобы проявить себя, проявить свои таланты. А те, кому приходится нелегко, получить поддержку и заботу. Именно этим мы старались заниматься последние 5 лет, с момента выборов депутатов [Госдумы] текущего созыва на основе действующей редакции программы. Безусловно, эту социальную основу нужно сохранить и в будущей программе", - сказал Медведев.

"Мы должны зафиксировать в программе, помимо новых предложений, еще и определенные результаты нашей работы как ответственная политическая сила, как правящая партия. Прежде всего это продолжение ответственной социально-экономической политики. Россия - социальное государство, это прямо отражено в нашей конституции", - добавил Медведев.

По его словам, кандидаты от партии смогут победить на выборах только в том случае, если предложат избирателям понятную и конкретную программу. "Мы начали работу над нашим предвыборным документом еще в апреле сразу после послания президента Федеральному собранию, которое стало его основой. По каждому направлению была создана рабочая группа, определены ответственные. Наша цель - выполнить те задачи, которые там установлены, максимально быстро, четко, в полном объеме, вести работу над подготовкой программы на всех уровнях представительной власти, конечно, обсуждая ее с людьми".