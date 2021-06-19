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XX съезд "Единой России"

Медведев призвал закрепить традицию проведения "Диктанта Победы"

Зампредседателя Совета безопасности заверил, что партия будет внимательно следить за благоустройством воинских захоронений, восстановлением памятников истории и культуры

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" должна уделять особое внимание истории и культуре страны, в том числе должна закрепить традицию проведения акции "Диктант Победы". Об этом заявил председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

"Нужно закрепить традицию проведения международной патриотической акции "Диктант Победы", которая посвящена памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Партия будет внимательно следить за благоустройством воинских захоронений, восстановлением памятников истории и культуры, заверил Медведев.

Акция "Диктант Победы" прошла в 2021 году в третий раз, участие в ней приняли более 1,5 млн человек. Основным организатором мероприятия является "Единая Россия".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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