Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова возглавили список "Единой России" на выборах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

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"Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелева Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна", - сказал Турчак на съезде "Единой России в субботу.

Ранее в ходе съезда президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть списка единороссов Шойгу, Лаврова, Кузнецову, Шмелеву и Проценко. Как подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, это совместное предложение президента и лидера партии.

Группа избирательного списка по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит группу избирательного списка "Единой России" по Москве.

"Региональная группа номер 38, Москва: Собянин Сергей Семенович, Лысенко Марьяна Анатольевна, Толстой Петр Олегович, Ресин Владимир Иосифович, Селиверстов Виктор Валентинович, Картаполов Андрей Валериевич, Метелев Артем Павлович", - зачитал список Турчак.

Группа по Санкт-Петербургу

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавит региональную группу избирательного списка "Единой России" по Санкт-Петербургу. На втором месте - спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, на третьем - депутат Госдумы Сергей Боярский.

Группа регионов Дальнего Востока

Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока. За Трутневым на втором и третьем местах в группе идут вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ирина Яровая и депутат Госдумы Виктор Пинский.

Также в региональную группу вошли Андрей Гурулев, Максим Иванов, Мария Воропаева, Анастасия Орлова и Геннадий Мальцев.

Кандидаты от региональной группы номер один представляют Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурскую Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Чукотский автономный округ.

Крым и Севастополь

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавят объединенную группу списка "Единой России" по Крыму и Севастополю.

"Региональная группа №50, Республика Крым, Севастополь: Аксенов Сергей Валерьевич, Развожаев Михаил Владимирович, Шеремет Михаил Сергеевич, Ивлев Леонид Григорьевич, Белик Дмитрий Анатольевич, Мельник Лариса Вадимовна, Мурадов Георгий Львович, Бобков Владимир Витальевич", - сообщил Турчак.

Саратовская область

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин возглавит 24-ю группу избирательного списка "Единой России" по Саратовский области. "24-я группа, Саратовская область. Володин Вячеслав Викторович, Хор Глеб Яковлевич, Кидяев Виктор Борисович, Ефимов Виталий Борисович, Ерохина Татьяна Петровна, Гладков Сергей Михайлович", - зачитал список группы Турчак.

Кроме того, Володин будет выдвигаться в Госдуму и от Саратовского 163-го одномандатного избирательного округа. Володин возглавит региональную группу избирательного списка "Единой России" по Саратовской области, отметил Турчак.

Группа списка по Ивановской и Владимирской областям

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу избирательного списка "Единой России" по Ивановской и Владимирской областям. "29 группа, Владимирская и Ивановская области: Вяльбе Елена Валерьевна, Говырин Алексей Борисович, Смирнов Юрий Валентинович, Бородин Сергей Геннадьевич, Шарыпов Владимир Николаевич", - сказал Турчак.

Пензенская область

Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина войдет в региональную группу избирательного списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму. "25-я группа, Пензенская область. Мельниченко Олег Владимирович, Баталина Ольга Юрьевна, Каденков Дмитрий Михайлович", - зачитал Турчак список.

Татарстан

Экс-глава Пенсионного фонда России и бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин вошел в 20-ю региональную группу списка "Единой России" по Татарстану. Всего региональная группа по Татарстану включает 15 человек. Ее возглавил президент республики Рустам Минниханов.

Всего "Единая Россия" сформировала 57 региональных групп.

Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.