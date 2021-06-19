Путин предупредил "Единую Россию" о риске "забронзоветь" и предложил кандидатов на выборы

"В декабре партия отметит свое 20-летие. За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников <...> Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию".

В реализации национальных целей ключевая роль принадлежит именно ей "как партии большинства". "А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде - значит работать больше и лучше, чем другие <...>".

"К партии, находящейся у власти, неизбежно <...> липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку - как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало".

"Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски "обрасти казенной коркой", застыть в своем развитии <...> Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть".