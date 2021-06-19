Путин предупредил "Единую Россию" о риске "забронзоветь" и предложил кандидатов на выборы

Президент РФ Владимир Путин выступил в субботу на юбилейном XX съезде партии "Единая Россия".
Выступая на съезде, глава государства напомнил, что "прививаться лучше, чем болеть", анонсировал несколько крупных инфраструктурных программ и назвал людей, которых он видит во главе списка единороссов на осенних выборах. В президентский список вошли главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
ТАСС собрал главные цитаты из выступления Путина.
О роли "Единой России"
"В декабре партия отметит свое 20-летие. За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников <...> Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию".
В реализации национальных целей ключевая роль принадлежит именно ей "как партии большинства". "А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде - значит работать больше и лучше, чем другие <...>".
"К партии, находящейся у власти, неизбежно <...> липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, случайные по сути своей и порой нечистоплотные на руку - как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало".
"Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски "обрасти казенной коркой", застыть в своем развитии <...> Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть".
О "тяжеловесах" и новых лицах
В федеральном списке "Единой России" должны быть "и люди, которые давно в политике - у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые", которые "так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни".
Это один из основателей партии Сергей Шойгу ("человек, которого многие знают") и "блестящий дипломат" Сергей Лавров, Денис Проценко, который "представляет огромное сообщество российских медицинских работников", и Елена Шмелева, которая "многое сделала для становления нового и очень интересного центра для работы с одаренными детьми", а также Анна Кузнецова - "еще одно имя, которое знает теперь вся страна".
О здравоохранении
Последствия коронавирусной инфекции до сих пор изучаются: "Еще специалистам предстоит выяснить, к чему это в конечном счете ведет".
"Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире".
"Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека - наш важнейший приоритет".
"Единой России" следует подключиться к модернизации первичного звена здравоохранения, которой нужно заниматься, "что называется, в особом, штабном режиме". В 2021-2026 годах должна быть реализована отдельная программа развития системы медицинской реабилитации стоимостью как минимум 100 млрд рублей.
О демографии
"Ситуация в демографической сфере сложная. Мы с вами - был момент - вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов мы сейчас попадаем в демографическую яму".
Власти должны сосредоточить все усилия, принять все меры, чтобы к 2027 году снизить риски семей с детьми столкнуться с бедностью, потому что "благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России".
Одна из мер - освобождение семей с двумя и более детьми от налога на доход от продажи жилья, если они в течение года направят эти деньги на новую жилплощадь: "Какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры".
Об инфраструктуре
"Нам нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов".
Программу инфраструктурных кредитов предложено продлить до 2026 года и дополнительно выделить регионам сотни миллиардов на развитие инфраструктуры.
В частности, в ближайшие дни нужно направить 30 млрд рублей на ремонт автодорог: "Вы хорошо знаете: нет дорог, и все, тишина, как в тайге. Есть дорога - сразу вокруг жизнь начинается". Еще 50 млрд выделят на развитие общественного транспорта, 150 млрд - на модернизацию и строительство систем жизнеобеспечения, в первую очередь очистных сооружений.
Нужны отдельные программы капитального ремонта школ (сейчас в текущем ремонте нуждаются более 70% школ страны, в капитальном - еще 10%), строительства спортивных площадок в селах и малых городах.
При этом нельзя допускать роста тарифов и цен и не следует "пытаться устанавливать для себя какие-то удобные, комфортные сроки, которые уходят за горизонт".
Об экологии
Власти уделят особое внимание экологическим проектам - от использования "чистых" технологий до создания климатической отрасли. В частности, еще 20 млрд рублей выделят на очистку рек и внутренних морей - подъем затонувших судов, консервацию и очистку выработанных месторождений и так далее.
О региональных финансах
Выделение средств регионам требует от них финансовой дисциплины: их власти должны "проводить ответственную и аккуратную финансовую, долговую политику". "А федеральные органы <...> должны все-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и не разводить руками: ну вот такой-то регион набрал то-то, ему теперь нужно то-то".
О предстоящих выборах
"Наша общая задача - сделать все, чтобы выборы прошли открыто, честно и в соответствии с законом <...>". "Единая Россия" несет за это отдельную ответственность: "С вам будет особый спрос, и это справедливо".
"Да, депутаты Государственной думы не занимаются совсем уж яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют правовой базис, основу, на которой формируется вся государственная политика, и в этом смысле подходить к выборам своих кандидатов любой гражданин должен в высшей степени ответственно".