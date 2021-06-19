В "Единой России" заявили, что вопрос о смене председателя партии не обсуждался

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вопрос о смене руководителя "Единой России" в партии не обсуждался. Дмитрий Медведев, который не вошел в федеральную пятерку списка единороссов, останется руководителем партии. Об этом рассказал ТАСС в субботу замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов во время партийного съезда.

"Никаких изменений. Дмитрий Анатольевич Медведев - председатель партии. Мы продолжаем работать над решением основной задачи - победа на выборах. Вопрос о смене председателя партии не ставился и не обсуждался", - сказал Перминов.

Медведев в своем выступлении отметил, что списки партии на выборах в 2007, 2011, 2016 годах возглавлялись им или Владимиром Путиным, напомнил Перминов. "Логика формирования списка также была раскрыта - сформирована пятерка кандидатов, наших товарищей по партии, суперпрофессионалов, сильных и честных людей, которые поведут партию к победе", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в ходе съезда президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Медведев возглавлял избирательные списки "Единой России" на двух предыдущих думских выборах - в 2011 и 2016 годах, а в 2007 году во главе списка партии был Путин. Медведев стал председателем "Единой России" в мае 2012 года.