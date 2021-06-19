Кузнецова заявила, что вопрос о ее переходе в Думу после выборов зависит от президента

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которую предложено включить в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму, заявила, что в случае победы на выборах вопрос о ее месте работы будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина.

"Мы команда президента, скажет, куда идти, мы туда пойдем", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах съезда "Единой России".

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Ранее в ходе съезда президент России предложил включить в общефедеральную часть списка единороссов Шойгу, Лаврова, Кузнецову, Шмелеву и Проценко.

Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.