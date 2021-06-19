{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XX съезд "Единой России"

Исаев назвал Медведева безусловным авторитетом для "Единой России"

Депутат пояснил, что решение о конфигурации общефедеральной части избирательного списка единороссов на выборах в Госдуму принималось совместно Медведевым и Путиным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев является безусловным авторитетом для партии вне зависимости от того, входит ли он в партийный список на выборах в Госдуму. Об этом заявил в субботу журналистам в кулуарах съезда единороссов первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

"Дмитрий Анатольевич [Медведев] является безусловным авторитетом в партии, его выступление [на съезде] неоднократно прерывалось аплодисментами, на него ссылались многие выступающие, для нас он безусловный авторитет", - подчеркнул Исаев.

Он пояснил, что решение о конфигурации общефедеральной части избирательного списка единороссов на выборах в Госдуму принималось совместно Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным. "Они консультировались", - уточнил Исаев.

Первый замглавы думских единороссов также напомнил, что партия в разное время по-разному строила конфигурацию федеральной части списка. "Сейчас принято решение, что список возглавят яркие личности, олицетворяющие те социальные среды, к которым мы хотим обратиться в первую очередь", - подчеркнул он. При этом Исаев не стал прогнозировать возможность для кандидатов из общефедеральной части списка после выборов перейти в Госдуму.

Ранее в ходе съезда президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Медведев возглавлял избирательные списки "Единой России" на двух предыдущих думских выборах - в 2011 и 2016 годах, а в 2007 году во главе списка партии был Путин. Медведев стал председателем "Единой России" в мае 2012 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
XX съезд "Единой России"
Из 57 региональных списков "Единой России" 49 возглавили руководители субъектов РФ
Партия также выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам
Читать полностью