Исаев назвал Медведева безусловным авторитетом для "Единой России"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев является безусловным авторитетом для партии вне зависимости от того, входит ли он в партийный список на выборах в Госдуму. Об этом заявил в субботу журналистам в кулуарах съезда единороссов первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

"Дмитрий Анатольевич [Медведев] является безусловным авторитетом в партии, его выступление [на съезде] неоднократно прерывалось аплодисментами, на него ссылались многие выступающие, для нас он безусловный авторитет", - подчеркнул Исаев.

Он пояснил, что решение о конфигурации общефедеральной части избирательного списка единороссов на выборах в Госдуму принималось совместно Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным. "Они консультировались", - уточнил Исаев.

Первый замглавы думских единороссов также напомнил, что партия в разное время по-разному строила конфигурацию федеральной части списка. "Сейчас принято решение, что список возглавят яркие личности, олицетворяющие те социальные среды, к которым мы хотим обратиться в первую очередь", - подчеркнул он. При этом Исаев не стал прогнозировать возможность для кандидатов из общефедеральной части списка после выборов перейти в Госдуму.

Ранее в ходе съезда президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Медведев возглавлял избирательные списки "Единой России" на двух предыдущих думских выборах - в 2011 и 2016 годах, а в 2007 году во главе списка партии был Путин. Медведев стал председателем "Единой России" в мае 2012 года.