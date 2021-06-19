Андрей Чибис возглавил территориальную группу списка кандидатов ЕР на выборах в Госдуму

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил территориальную группу №43 от Мурманской области и Республики Карелия списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму восьмого созыва, сообщили в субботу в региональном отделении партии. Список кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента утвердили на XX съезде "Единой России" в субботу.

"Секретарь мурманского регионального отделения партии, член генерального совета "Единой России", губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил территориальную группу №43 федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму восьмого созыва", - говорится в сообщении.

На съезде партии сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. 49 из них возглавили действующие главы субъектов РФ, в том числе секретари региональных отделений партии. Всего в список включено более шестисот кандидатов, которых делегаты утверждают тайным голосованием. Съезд проходит 19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве с соблюдением мер эпидбезопасности.