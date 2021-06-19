"Единая Россия" первой из партий утвердила на съезде списки кандидатов на думские выборы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участники прошедшего в субботу съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, который состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам.
В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщает официальный сайт единороссов, всего в избирательном списке более 600 кандидатов в депутаты.
За выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы проголосовали 649 делегатов съезда партии, против - четверо. По одномандатным округам все кандидаты были утверждены большинством голосов.
"Единая Россия" стала первой из партий, которая провела съезд и выдвинула списки кандидатов, которые теперь должны быть заверены в ЦИК РФ.
Федеральная пятерка
Принципы формирования федеральной пятерки в своем выступлении перед участниками съезда обрисовал президент РФ. По его словам, в ней должны быть "и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые", которые "так или иначе представляют наиболее важные направления" развития и жизни страны. В качестве таких направлений глава государства обозначил укрепление обороноспособности, отстаивание интересов страны на международной арене, здравоохранение, поддержку семей с детьми и юного поколения.
После этого Путин зачитал фамилии тех, кто, по его мнению, должен войти в федеральную пятерку - Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова.
Региональные группы поведут губернаторы
На съезде было принято решение сформировать 57 территориальных групп - на 21 группу больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. В том числе 49 групп возглавили руководители субъектов РФ, включая секретарей региональных отделений партии. В частности, региональную группу от Москвы возглавил мэр столицы Сергей Собянин, а от Московской области - губернатор Андрей Воробьев.
Вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил региональную группу единороссов номер один на выборах в Госдуму, в которую входят регионы Дальнего Востока. Замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, до своего назначения на эту должность работавшая депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов, вошла в региональную группу №25 по Пензенской области. А в 20-ю региональную группу списка "Единой России" по Татарстану вошел экс-глава Пенсионного фонда России и бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин возглавил 24-ю группу избирательного списка "Единой России" по своей родной Саратовский области. Политик также выдвинется в Госдуму и от Саратовского 163-го одномандатного избирательного округа.
Среди лидеров региональных групп - президент Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, она возглавила группу по Ивановской и Владимирской областям. Группу №31 возглавила депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Первым номером в пятой региональной группе идет герой Советского Союза и России, полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Председатель правления Союза добровольцев Донбасса и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики Александр Бородай вошел в группу №45 (Ростовская область).
Одномандатники
Как сообщил ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, в общей сложности от партии на выборы пойдут 219 кандидатов по одномандатным округам. При этом "Единая Россия" приняла решение не выдвигать кандидатов в Госдуму по шести таким округам.
По словам Перминова, там, где выдвигаются кандидаты, чьи взгляды на развитие страны совпадают с позицией единороссов, партия не станет составлять им конкуренцию. Не были выдвинуты кандидаты по округам, образованным в Адыгее, Тамбове и по четырем в Москве.
В частности, от Одинцовского избирательного округа №122 баллотируется певец, автор песен и композитор Денис Майданов, а от Кунцевского избирательного округа №197 - ведущий политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1" Евгений Попов. От Брянского избирательного округа №77 вновь баллотируется боксер и депутат двух последних созывов Николай Валуев, а от Всеволжского избирательного округа №111 - депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Съезд не окончен
Как сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, вторая часть предвыборного съезда запланирована на конец августа, дату определят позже. За это время единороссы должны будут доработать свою предвыборную программу.
Выступая на съезде, Медведев заявил, что программа партии сохранит свою социальную основу. В ней будут зафиксированы не только планы, но и результаты работы партии. В основу же проекта программы легло послание президента РФ Федеральному собранию.
К 29 августа все участвующие в выборах партии должны опубликовать свои предвыборные программы.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, официально избирательная кампания стартовала 17 июня.