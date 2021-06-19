"Единая Россия" первой из партий утвердила на съезде списки кандидатов на думские выборы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участники прошедшего в субботу съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, который состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам.

В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как сообщает официальный сайт единороссов, всего в избирательном списке более 600 кандидатов в депутаты.

За выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы проголосовали 649 делегатов съезда партии, против - четверо. По одномандатным округам все кандидаты были утверждены большинством голосов.

"Единая Россия" стала первой из партий, которая провела съезд и выдвинула списки кандидатов, которые теперь должны быть заверены в ЦИК РФ.

Федеральная пятерка

Принципы формирования федеральной пятерки в своем выступлении перед участниками съезда обрисовал президент РФ. По его словам, в ней должны быть "и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые", которые "так или иначе представляют наиболее важные направления" развития и жизни страны. В качестве таких направлений глава государства обозначил укрепление обороноспособности, отстаивание интересов страны на международной арене, здравоохранение, поддержку семей с детьми и юного поколения.

После этого Путин зачитал фамилии тех, кто, по его мнению, должен войти в федеральную пятерку - Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова.

Региональные группы поведут губернаторы

На съезде было принято решение сформировать 57 территориальных групп - на 21 группу больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. В том числе 49 групп возглавили руководители субъектов РФ, включая секретарей региональных отделений партии. В частности, региональную группу от Москвы возглавил мэр столицы Сергей Собянин, а от Московской области - губернатор Андрей Воробьев.