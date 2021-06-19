Володин: федеральная пятерка "Единой России" сочетает в себе доверие и профессионализм

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная часть избирательного списка партии "Единая Россия" сочетает в себе доверие, профессионализм, а также умение решать вопросы. Такое мнение журналистам в кулуарах съезда единороссов в субботу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее XX съезд "Единой России" принял решение включить в общефедеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от партии министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главу больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову. С инициативой об их включении в список выступил президент РФ Владимир Путин.

"Президент охарактеризовал каждого, а что касается уже избирательной кампании, конечно, она несет в себе и неожиданности. Время покажет, как пройдем этот путь. Но совершенно очевидно, что эта пятерка сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы - это самое главное", - сказал Володин.

Спикер заметил, что вошедшие в пятерку кандидаты "хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития".