В ОНФ поддержали выдвижение в Госдуму Проценко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко в пятерке лидеров федерального списка "Единой России" на выборы в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

"Денис Николаевич Проценко - один из лучших профессионалов врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии", - сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, слова которого приводит пресс-служба. Он добавил, что проблем в здравоохранении много и их нужно решать.

В свою очередь руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк заявил, что для него, как человека, который со студенческой скамьи почти 15 лет проработал в здравоохранении, очень важно, чтобы люди самой гуманной профессии на земле, о бесценности ремесла которых все позабыли и по-настоящему поняли, что без них невозможно выжить, лишь в страшных условиях пандемии, приходили в политику и делали ее более социальной и человекоориентированной. "Обозначенное президентом предложение очень знаковое, это дань уважения и искреннего признания со стороны нашего лидера героизма и профессионального подвига не только лично Дениса Николаевича, но и в его лице всех медиков, что еще более символично в канун профессионального праздника медицинских работников нашей страны", - сказал Войтюк.

О необходимости и правильности того, чтобы во власть шли представители медицинского сообщества с учетом той роли, которую врачи играют в борьбе с пандемией, заявил и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян. "Единодушное мнение моих коллег, что один из лучших и по человеческим качествам, и по профессиональным - руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко", - сказал он.

"Денис Проценко с одной стороны очень открытый, тонко чувствующий проблемы коллег и пациентов человек, с другой стороны - специалист высочайшей квалификации, сумевший создать и обеспечить работу лечебного комплекса мирового уровня. Мы много работали с ним, благодарны за помощь и поддержку и хотим сказать, что новость о его выдвижении вдохновила и обрадовала нас", - добавил Апоян.

Решение съезда "Единой России"

Участники прошедшего в субботу съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, который состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам. В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.