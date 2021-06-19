Владимир Уйба возглавил территориальную группу списка кандидатов от ЕР на выборы в Госдуму

СЫКТЫВКАР, 19 июня. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба возглавил территориальную группу №18 федерального списка кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящие выборы в Госдуму. Список утвердили в субботу делегаты XX съезда "Единой России", говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии.

"По территориальной группе №18 федеральный список кандидатов от партии стал следующим: 1. Владимир Уйба - глава Республики Коми. 2. Руслан Магомедов - депутат Государственного совета Республики Коми, секретарь Воркутинского местного отделения партии. 3. Сергей Жеребцов - руководитель центра "Мой бизнес", - говорится в сообщении.

По одномандатному Сыктывкарскому избирательному округу №18, который охватывает всю территорию региона, представлять "Единую Россию" в Республике Коми будет действующий депутат Госдумы Ольга Савастьянова, добавили в региональном отделении.

Участники прошедшего в субботу съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, который состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам. В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября этого года, официально избирательная кампания стартовала 17 июня.