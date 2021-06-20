Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня

XX съезд "Единой России"

Владимир Уйба возглавил территориальную группу списка кандидатов от ЕР на выборы в Госдуму

По одномандатному Сыктывкарскому избирательному округу представлять "Единую Россию" в Республике Коми будет действующий депутат Госдумы Ольга Савастьянова

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