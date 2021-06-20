Источник: российский посол Анатолий Антонов вернется в США 20 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов отправится в воскресенье, 20 июня, в Вашингтон. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

После этого посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. По его итогам было объявлено о намерении вернуть послов в столицы.