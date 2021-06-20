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Посол России в США отбыл из Москвы в Вашингтон

Анатолий Антонов находился на консультациях в российской столице три месяца
Посол РФ в США Анатолий Антонов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов отбыл в эти минуты из Москвы в Вашингтон после трехмесячного пребывания на консультациях в российской столице. Как свидетельствует табло аэропорта Шереметьево, самолет, на борту которого находится дипломат, отправлен в 09:18 мск.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что Антонов уже утром в понедельник будет на рабочем месте в Вашингтоне.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что посол вылетит рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Дипломат прошел на посадку без комментариев для прессы.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня сообщил, что стороны договорились о возвращении послов двух стран на места их работы - в Москву и Вашингтон.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился практически три месяца. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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