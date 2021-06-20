Руденко: дискриминацию русскоязычных за рубежом нельзя оправдать политическими доводами

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Попытки дискриминации русскоязычного населения в ряде государств необходимо рассматривать как циничное нарушение прав человека, они не могут быть оправданы никакими политическими мотивами. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на международном форуме российских соотечественников.

"Сегодня мы все переживаем непростые времена. В ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, разорвать связь соотечественников с исторической родиной. Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями", - отметил он.

"Мы делаем и будем делать все, что от нас зависит, для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление местных властей", - сказал замглавы МИД. По его словам, с 2020 года увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Также, продолжил Руденко, "фонд расширяет свою работу по правовому просвещению и защите тех соотечественников, которые стали жертвами политически мотивированного преследования". "Но многое зависит и от самой диаспоры. Повышение авторитета общины на местном страновом и международном уровне - необходимое условие безопасности и процветания. Путь к этому лежит через консолидацию и взаимную поддержку", - подчеркнул он.

Замглавы внешнеполитического ведомства сообщил, что для правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом вопросы поддержки представителей диаспоры, защиты их прав и законных интересов являются безусловным приоритетом. "С 2020 года эта норма закреплена и в Конституции Российской Федерации", - заявил он, указав на необходимость подключения молодежи к движению соотечественников, формирования молодежных координационных советов и других юношеских структур диаспоры. "Мы благодарны тем, кто сегодня проводит последовательную работу по продвижению позитивного имиджа нашей страны за рубежом, за поддержку русского языка и культуры, российского образования. На эти цели ориентирована разрабатываемая сейчас в России новая госпрограмма по поддержке продвижения русского языка за рубежом на период до 2030 года", - отметил Руденко. Перспективным направлением, по его словам, является развитие деловых связей между соотечественниками и российскими регионами.

"Подведение промежуточных итогов нашей совместной работы, определение дальнейших планов состоится в октябре на главном мероприятии года - Всемирном конгрессе соотечественников", - проинформировал дипломат. "Считаем, что необходимо сделать все возможное, чтобы он состоялся в этом году и, несмотря на пандемию, в очном режиме", - добавил Руденко.