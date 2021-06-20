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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Песков объяснил приглашение СМИ из США на брифинг Путина в Женеве интересом журналистов

Пресс-конференция российского лидера продолжалась около часа, к нему смогли обратиться 18 журналистов, из которых семь - представители иностранных СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение иностранных СМИ, в том числе американских, на брифинг российского лидера Владимира Путина после саммита РФ - США в Женеве 16 июня интересом этих журналистов к тому, что скажет российский лидер.

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Фрагмент интервью Пескова вышел в эфире телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия 1".

"Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина", - сказал Песков.

Российско-американский саммит состоялся в среду на вилле Ла-Гранж в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Пресс-конференция Путина продолжалась около часа. Всего обратиться к российскому лидеру смогли 18 журналистов, из которых семь - представители иностранных СМИ. Среди них - корреспонденты СNN, ABC, агентства Bloomberg, The Wall Street Journal, Euronews, BBC и Radio Canada.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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