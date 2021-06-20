Лавров: дата начала ВОВ должна служить напоминанием, к чему ведет шовинизм и русофобия

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дата начала Великой Отечественной войны должна напоминать, к чему может привести шовинизм, русофобия и антисемитизм. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии к организаторам и участникам Международного форума российских соотечественников "22 июня 1941 года Победа будет за нами!" по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, текст которого размещен в воскресенье на сайте МИД России.

"Эта трагическая дата должна служить напоминанием, как тяжело нам достался мир, к чему способны привести представление о собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм, - сказал министр. - Наш святой долг - сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям, сберечь честь и доброе имя героев-освободителей".

Лавров также выразил надежду, что существенный вклад в борьбу против фальсификации истории и сплочение российских общин внесет Международной форум российских соотечественников.

При этом министр подчеркнул, что народы СССР ценой многомиллионных жертв и колоссального напряжения сил сыграли ключевую роль в спасении Европы от нацизма. "В этой связи высоко ценим вклад в общее дело соотечественников, проживающих за рубежом, включая ваше участие в акциях "Бессмертный полк", "Свеча памяти", "Георгиевская ленточка", других памятных мероприятиях", - отметил Лавров.