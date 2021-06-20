Козак: США понимают, что именно Киев не исполняет минские соглашения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак констатировал, что именно Украина не исполняет минские соглашения, и США понимают это. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Как мне показалось, [США] понимают, [что именно Киев не исполняет минские соглашения]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Как заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве, тема Украины на встрече затрагивалась, но не очень подробно. По словам российского лидера, американский президент Джо Байден согласен, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения.