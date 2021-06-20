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Кремль подтвердил подготовку Путиным статьи к 80-летию начала Великой Отечественной войны

В программе "Москва. Кремль. Путин" сообщалось, что российский лидер подготовил такую публикацию, которая должна выйти в одном из немецких изданий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, подтвердил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Да, действительно. Статья готовится", - сказал он.

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщалось, что российский лидер подготовил такую публикацию, которая должна выйти в одном из немецких изданий.

В 2020 году Путин написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Теги
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