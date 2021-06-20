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Путин 21 июня проведет встречу с депутатами Госдумы

Глава государства подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет, сообщили в Кремле
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 21 июня, встречу с депутатами Государственной думы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", - говорится в сообщении.

На встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщили в Кремле.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября этого года, официально избирательная кампания стартовала 17 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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