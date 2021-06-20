Победителями республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" стали 40 человек

ТАСС, 20 июня. Церемония закрытия финального этапа республиканского кадрового проекта "Моя Мордовия" и награждение победителей прошли в воскресенье в Доме республики в Саранске, в число победителей вошли 40 человек. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Республики Мордовия.

"С вами со всеми нам еще предстоит работа в рамках экспертного клуба "Моя Мордовия", который будет создан совсем скоро - после завершения проекта. Мы будем оценивать и прорабатывать проекты развития региона, обсуждать новые идеи и искать оптимальные пути решения существующих в регионе проблем. Уверен, что это будет эффективный формат совместной работы, который будет полезен в первую очередь для республики и для всех ее жителей", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия Артема Здунова.

Победители конкурса, как отмечается в сообщении, войдут в региональный резерв управленческих кадров, некоторые из них сразу получат предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов". Помимо этого все участники финала войдут в состав экспертного клуба "Моя Мордовия" под председательством Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.

По видеосвязи к финалистам конкурса обратилась директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Пресс-служба главы республики приводит ее слова о том, что участники конкурса смогли в полной мере проявить свои управленческие и человеческие качества. "Вы показали, что действительно являетесь управленцами новой формации, можете и хотите работать на благо жителей республики и заслуживаете их доверия", - приводится в сообщении цитата Захаровой.

О проекте

Проект "Моя Мордовия" начал реализовываться в республике в начале марта, он состоит из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. Такой формат позволил охватить как можно больше специалистов и отобрать из них самых сильных, рассчитывают власти. Участниками могли стать граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. При этом от участников не требовался обязательный опыт госслужбы.

На этапе регистрации, как отмечается в сообщении, было получено 6 047 заявок на участие. На промежуточных отборочных этапах участники писали эссе и проходили дистанционное тестирование. 224 участника, которые показали максимальные результаты, получили приглашение в финал. По итогам очного контрольного тестирования, проведенного 17 июня, свои результаты подтвердил 161 участник. Они приняли участие в финале, который прошел 18-19 июня.