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Санкции в отношении России
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Захарова прокомментировала заявления США о подготовке новых санкций

Представитель МИД России выразила удивление, что в Вашингтоне "некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия всегда закономерно отвечала на введение незаконных санкций со стороны США. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Вашингтоне готовят новый пакет санкций против Москвы в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - отметила она.

Захарова добавила, что США путем введения санкций против России пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

"Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с [Алексеем] Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - написала она в своем Telegram-канале.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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