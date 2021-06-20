Посол России Антонов вернулся в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в воскресенье в Соединенные Штаты после примерно трех месяцев пребывания в Москве. Самолет с ним приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Посол прилетел регулярным рейсом "Аэрофлота" в 11:50 (18:50 мск).

После приземления авиалайнера Антонова встретили российские дипломаты и вместе с ним отправились на автомобилях посольства в Вашингтон, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".

После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден по итогам встречи договорились о возвращении послов. Помимо этого они обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.