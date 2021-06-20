Антонов назвал анонс новых санкций не тем сигналом, которого ждали после саммита РФ и США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых санкций против РФ - не тот сигнал, которого ждали после саммита. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по прибытии из России.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно", - отметил посол.