Антонов сообщил, что встреча с американскими коллегами состоится в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Встреча с американскими коллегами по вопросам отношений состоится в ближайшие дни. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по прибытии из России.

По его словам, первоочередная задача в российско-американских отношениях - восстановить подорванные диалоговые механизмы.

"Задача стоит сейчас - выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", - сказал он.

Посол заявил, что намерен работать над реализацией "тех слов положительнго характера, которые были сказаны президентами". "Задача просто работать и реализовывать те слова положительного характера, которые были сказаны президентами", - добавил он.

Кроме того, российские дипломаты в США готовы работать над выправлением отношений с американской стороной. "Российские дипломаты, которые работают тут, готовы выправить российско-американские отношения", - сказал он.