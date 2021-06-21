В список "Единой России" вошли более половины депутатов фракции партии в Госдуме

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более половины действующих депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" вошли в избирательный список кандидатов на предстоящие думские выборы, который утвердил съезд партии 19 июня. Об этом журналистам сообщил лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов. Он подчеркнул, что фракция существенно обновляется каждый созыв и такое обновление заложено и на предстоящий восьмой созыв Думы.

"При этом сохраняется и преемственность: те депутаты, которые активно работали на протяжении пяти лет и участвовали в предварительном партийном голосовании, получили поддержку избирателей и возможность участвовать в выборах в качестве кандидатов от "Единой России". 190 действующих депутатов стали кандидатами по одномандатным округам и спискам партии", - отметил Неверов.

Он добавил, что у большинства из тех, кто идет по спискам, высокие позиции. Однако, уверен Неверов, независимо от того, под каким номером идет депутат, "Единая Россия" - "слаженная команда, в которой каждый должен и будет работать на общий результат".

Участники прошедшего 19 июня съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Список состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам.

В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Всего в избирательном списке более 600 кандидатов в депутаты.