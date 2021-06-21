Партия "Новые люди" выдвинула Чернышова на выборы губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Члены партии "Новые люди" в Хабаровском крае выдвинули главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова в качестве кандидата для участия в выборах губернатора края. Об этом он сообщил ТАСС.

"Выдвинут партией "Новые люди". Решил участвовать в выборах, поскольку в силу своей профессии достаточно хорошо знаю о проблемах, которые тревожат край. Есть устойчивая обратная связь с местными жителями. Многие проблемы типичны и они решаются просто, если подходить не с бюрократическими мерками. Я объездил практически весь край, понимаю специфику и что необходимо для эффективного развития территорий", - сказал Чернышов.

Чернышов около 15 лет проработал в местных изданиях журналистом, порядка пяти лет работал в правительстве Хабаровского края, отвечал за взаимодействие со СМИ.

В избирательной комиссии региона агентству сообщили, что Чернышов подал необходимые документы.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в Единый день голосования.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - за правду" и ЛДПР. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - за правду" - телеведущую Марину Ким, ЛДПР - врио главы региона Михаила Дегтярева.