Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях, призвала обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые являются "полным беззаконием".

Согласно изданию The New York Times, Псаки после слов помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых антироссийских санкций заявила, что закон требует, чтобы Вашингтон продолжал "рассматривать цели санкции, связанные с применением химического оружия" и отметила, что саммит РФ-США в Женеве не внес изменений в этом вопросе.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает, - полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить", - написала дипломат в понедельник в Telegram-канале.

Салливан в воскресенье заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помощник американского лидера также сообщил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Саммит РФ-США прошел в Женеве 16 июня. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.