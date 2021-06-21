Лидер "Родины" планирует выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу в Тамбове

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, дважды избиравшийся в Госдуму от Воронежской области, на думских выборах этого года намерен выдвигаться по одномандатному округу в Тамбове. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Да, правда. У "Родины" там [в Тамбове] самые сильные позиции. У нас большинство депутатов городского совета - 25 человек из 36. И меня просили мои соратники, было такое решение руководящих органов партии о том, что надо поддержать именно самое сильное отделение у нас в стране", - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Журавлев избирался в Госдуму VI и VII созывов от Воронежской области. "Не собираюсь оставлять Воронеж, надо заметить. <...> Я родился в Воронеже, у меня там много знакомых, у меня там огромное количество избирателей, поддержка большая, поэтому я никуда не ухожу. Здесь это [участие в выборах по одномандатному округу в Тамбове] больший объем моей работы", - заявил он.

Ранее замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов сообщил ТАСС о решении не выдвигать кандидатов в Госдуму по шести одномандатным округам - в Адыгее, Тамбове и четырем в Москве. "Там где у нас имеется информация о желании выдвижения кандидатов, чьи взгляды на развитие страны совпадают с нашими взглядами, мы приняли решение не составлять им конкуренцию. Мы готовы к совместной работе", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.