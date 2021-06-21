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В КПРФ назвали провокацией сообщения о якобы планирующейся смене Зюганова

Партия единодушно "поддерживает Геннадия Андреевича", отметил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. КПРФ возмущена провокацией в виде сообщений о якобы запланированном на осень уходе Геннадия Зюганова с поста лидера партии, заявил ТАСС в понедельник первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Некоторые Telegram-каналы написали об этом со ссылкой якобы на слова первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева.

"Ночью увидел, сразу набрал Перевезенцева - он уже писал заявление, что это фальсификация и инсинуация. Мы возмущены провокацией в преддверии съезда и выборов... Партия единодушно поддерживает Геннадия Андреевича", - прокомментировал Афонин.

Он также не исключил, что целью провокации может быть сам Перевезенцев, которого хабаровский крайком ранее выдвинул на пост главы региона. "Возможно, и оттуда ноги растут, потому что боятся усиления нашего влияния и его как возможного сильного кандидата на выборы. В том числе попытаться как-то скомпрометировать [Перевезенцева] перед руководством партии", - предположил первый зампред ЦК КПРФ.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичКПРФАфонин, Юрий ВячеславовичХабаровский край
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