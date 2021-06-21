В Свердловской области более 1,5 тыс. избирательных участков обеспечат онлайн-наблюдением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. избирательных участков в Свердловской области обеспечат к выборам системой видеонаблюдения с трансляцией в интернете. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

Выборы депутатов Госдумы, законодательного собрания и 35 представительных органов местного самоуправления пройдут в регионе 19 сентября. Всего откроют 2,5 тыс. участков.

"Будет проводиться видеонаблюдение на 1 531 участке с выводом трансляции в интернет. <…> На остальных избирательных участках планируем разместить видеорегистраторы с посуточной фиксацией всех избирательных действий", - сказал Русинов, отметив, что дополнительно также планируется оснастить участки сейфами для бюллетеней. Меры для обеспечения контроля и сохранности документов он назвал беспрецедентными.

Всего в выборах задействуют 25 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Русинов отметил, что ставится задача максимальное количество из них привить от коронавируса. Кроме того, всех пришедших на участки обеспечат масками, одноразовыми перчатками и ручками. 18 июня председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в Свердловской области вакцинацию прошли 53% членов избиркомов.