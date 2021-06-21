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Захарова прокомментировала продление на год санкций ЕС против Крыма и Севастополя

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Евросоюз знает, каким будет ответ России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз знает, каким будет ответ России на продленные Брюсселем санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

"Знают, но все равно ищут любимые грабли", - добавила Захарова.

Ранее Совет ЕС распространил заявление о продлении на год ограничительных мер в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии, направленной на непризнание воссоединения полуострова с Россией.

Ограничительные меры против Крыма и его жителей были приняты Евросоюзом в июне 2014 года. Санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам заходить в крымские порты, вводят полную торговую блокаду полуострова, а также запрещают странам ЕС выдавать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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