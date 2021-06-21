Захарова прокомментировала продление на год санкций ЕС против Крыма и Севастополя

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз знает, каким будет ответ России на продленные Брюсселем санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

"Знают, но все равно ищут любимые грабли", - добавила Захарова.

Ранее Совет ЕС распространил заявление о продлении на год ограничительных мер в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии, направленной на непризнание воссоединения полуострова с Россией.

Ограничительные меры против Крыма и его жителей были приняты Евросоюзом в июне 2014 года. Санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам заходить в крымские порты, вводят полную торговую блокаду полуострова, а также запрещают странам ЕС выдавать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.