Путин поручил Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма всю необходимую помощь в ликвидации последствий сильных дождей на полуострове. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта, и сегодня президент дал поручение министру обороны [Сергею] Шойгу, привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, районах Крыма", - сообщил представитель Кремля.