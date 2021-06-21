Кремль поздравляет армянский народ с выбором

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кремль желает, чтобы решение народа на парламентских выборах в Армении помогло стране выйти на траекторию устойчивого развития и справиться с трудностями. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопросы, как Москва оценивает результаты выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном. Песков заверил, что Кремль внимательно отслеживает информацию, которая поступает из Армении.

"Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, - сказал представитель Кремля. - В том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России [Владимира Путина]".

Москва приветствует информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что парламентские выборы состоялись, добавил он. "Мы видим, что убедительную победу одержала партия [и. о. премьер-министра Никола] Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", - отметил Песков, добавив, что Армения - ближайший союзник и партнер России.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна не преодолел барьера в 7%, предусмотренного для блоков, но он имеет наивысший третий показатель. Так как по закону в парламенте должны быть минимум три политические силы, именно "Честь имею" войдет в законодательный орган, заняв третье место на выборах.