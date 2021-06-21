В ОП представили мобильное приложение для общественных наблюдателей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ подготовила приложение "Мобильный наблюдатель", которое обеспечит оперативную передачу информации о ходе выборов в ситуационный центр палаты. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"В этом году ОП предложит общественным наблюдателям удобный цифровой инструмент. Мы принимаем вызов времени и представляем мобильное приложение, которое называется "Мобильный наблюдатель", - сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что при разработке приложения все принципы безопасности были соблюдены, а информация от общественных наблюдателей "будет поступать в ситуационный центр Общественной палаты".

При этом Малькевич отметил, что для связи с ситуационным центром общественные наблюдатели смогут использовать и другие каналы связи - кол-центр ОП и штабы в регионах.

Ранее председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев отметил, что ОП РФ подготовила более 200 тыс. общественных наблюдателей для работы на предстоящих выборах.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября. Документ опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.