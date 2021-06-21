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Песков прокомментировал отсутствие Медведева, Собянина и Володина в федеральной пятерке ЕР

Это не означает низкую оценку их партийной работе, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Отсутствие зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина в общефедеральной пятерке избирательного списка "Единой России" не означает низкую оценку их работе. Это в понедельник подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работы упомянутых лиц, абсолютно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, говорит ли отсутствие Медведева, Собянина и Володина в верхушке списка "Единой России" на выборах в Госдуму о каком-то недоверии к ним.

По словам Пескова, "партия находится в движении, она постоянно обновляется", и это "встречает поддержку".

На съезде 19 сентября "Единая Россия" по предложению президента РФ Владимира Путина включила в федеральную часть своего избирательного списка министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Как подчеркнул Песков, выбор этих кандидатур был обусловлен их авторитетом, а также "востребованностью определенной ротации, [появления] новых лиц".

Пресс-секретарь президента РФ не смог ответить на вопрос, должны ли будут Шойгу и Лавров уйти в отпуск на время предвыборной кампании, и предложил поинтересоваться в Минобороны и МИД.

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