Путин в Кремле встретится с депутатами Думы VII созыва

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 июня, встретится с депутатами Государственной думы седьмого созыва, перед тем, как парламент страны уйдет на каникулы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле. Где-то через час в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент встретится с депутатами Государственной думы седьмого созыва", - сказал он.

Песков напомнил, что Дума завершила свою работу. "Осенью уже работу продолжит новый состав, который определится по итогам выборов, которые состоятся 19 сентября", - отметил он.

По словам представителя Кремля, "президент обратится к депутатам уходящим, а также выслушает выступление Вячеслава Володина". "Из этих двух выступлений, обращений, развернутых по сути, будет мероприятие состоять", - добавил Песков.