Комиссия СФ включит в ежегодный доклад информацию о попытках вмешательства в выборы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планирует включить информацию о попытках вмешательства извне в избирательную кампанию 2021 года в свой ежегодный доклад и обнародовать его в ноябре. Об этом сообщил в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"Предлагаю опубликовать наш очередной ежегодный доклад в ноябре 2021 года. Это позволит, во-первых, включить в него необходимую информацию о сентябрьских выборах и те наработки, которые были сделаны нами с конца 2020 года", - сказал он на заседании комиссии.

По его словам, в работу по подготовке доклада будут вовлечены широкие общественные круги, будет проведена "публичная апробация его отдельных разделов". "Что касается структуры доклада, то его центральным местом предлагается сделать детальный анализ внешних угроз электоральному суверенитету Отечества, а также подробно остановиться на анализе эффективности уже принятых нами мер законодательного реагирования на реальные внешние вызовы", - сказал Климов.

Он отметил, что в этом году главные усилия оппонентов России "будут направлены на попытку торпедировать выборы в Государственную думу восьмого созыва". "Мы также понимаем, что, не имея возможности повлиять на выбор российского народа, Вашингтон и его младшие партнеры будут изо всех сил стремиться делегитимизировать наши парламентские выборы, заявлять о непризнании их результатов. Однако эта масштабная, хорошо скоординированная под эгидой Госдепа США и щедро проплаченная атака нацелена не столько на сентябрь 2021 года, сколько на 2024 год, год очередных президентских выборов", - полагает глава временной комиссии СФ.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что принимаемые в России меры, в том числе законодательного характера, "значительно затрудняют такого рода подрывную, деструктивную деятельность". "Отсюда естественное и законное желание российского общества и государства должным образом обеспечить свой электоральный суверенитет подвергается буквально истерической критике со стороны прозападных оппонентов. Для нас это означает, что мы работаем в правильном направлении, помогаем на деле обеспечивать права российских избирателей, сами, без зарубежных подсказок выбираем органы государственной и муниципальной власти", - сказал Климов.