В Совфеде заявили, что выборы в Армении соответствовали законам страны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы в парламент Армении прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, а зафиксированные наблюдателями незначительные нарушения не могли повлиять на итоги голосования. Об этом заявил член Совета Федерации Виктор Смирнов, который возглавил делегацию верхней палаты российского парламента по наблюдению за выборами.

"Выборы в Национальное собрание Республики Армения прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами <...>. Те незначительные нарушения, которые были зафиксированы международными наблюдателями, носили технический характер, и, безусловно, не могли повлиять на результаты волеизъявления", - сказал Смирнов.

Он сказал, что в день голосования лично посетил 17 избирательных участков, а в общей сложности группа наблюдателей от МПА СНГ побывала на 77 избирательных участках в столице и регионах Армении. По словам парламентария, состоялись также встречи сенаторов с руководством Центральной избирательной комиссии Армении, представителями ряда политических партий и избирательных блоков.

"День голосования продемонстрировал профессионализм членов участковых избирательных комиссий и Центризбиркома Армении. Везде, где мы побывали, шла организованная работа, точно исполнялось избирательное законодательство республики", - отметил Смирнов. Он добавил, что активность избирателей на участках, которые посетили сенаторы, была достаточно высокой. При этом соблюдались противоэпидемические правила, действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна не преодолел барьера в 7%, предусмотренного для блоков, но он имеет наивысший третий показатель. Так как по закону в парламенте должны быть минимум три политические силы, именно "Честь имею" войдет в законодательный орган, заняв третье место на выборах.