Рейтинг полезности депутатов Госдумы возглавили представители двух партий

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по результатам исследований, которые проводились с апреля по июнь 2021 года. Это следует из материалов политологов Алексея Мартынова и Дмитрия Гусева, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Первые три места заняли Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и Ярослав Нилов", - уточняется в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС. Крашенинников вновь сумел сохранить лидерство по сравнению с результатами прошлого рейтинга по итогам исследований, которые проводились с августа по декабрь 2020 года, напомнили авторы. В десятку самых эффективно работающих депутатов также вошли Петр Толстой, Андрей Исаев, Антон Гетта, Андрей Макаров, Василий Пискарев, Вячеслав Никонов и Леонид Слуцкий.

Как отмечается в исследовании, Дума VII созыва "отработала достаточно эффективно, но нагрузка на депутатов распределялась неравномерно". "Топ- 50 выполняли 50% работы. Средний коэффициент полезности депутатов ниже 40", - отмечается в исследовании. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях", - отмечают авторы исследования.

По народному голосованию в тройке лучших - Антон Гетта, Алена Аршинова и Андрей Макаров. Самыми активными эксперты назвали Игоря Молякова, Николая Коломейцева, Алексея Куринного. Топ-50 по индексу медийности возглавили Александр Хинштейн, Геннадий Онищенко и Валентина Терешкова, а по экспертному индексу - Вячеслав Никонов, Павел Крашенинников и Андрей Макаров. Согласно материалам, в седьмом созыве кратно увеличилась работа депутатов в соцсетях и в интернете в целом. "Значительная часть избирательной кампании уходит в социальные сети", - отмечают эксперты.

О выборах

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября по смешанной системе: половина из 450 депутатских мандатов распределяется по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В общей сложности в единый день голосования 2021 года также должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.