Лавров отметил потенциал ОБСЕ как площадки для диалога по урегулированию проблем

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул большой потенциал ОБСЕ как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.

"Мы видим и ценим вашу нацеленность на продвижение в интересах достижения таких результатов", - указал глава дипведомства, открывая переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Лавров напомнил, что у генсека ОБСЕ весьма насыщенная программа визита в РФ, включающая выступление на девятой Московской конференции по международной безопасности, а также выступление на заседании Постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Рассчитываю, что сегодня и в рамках ваших других мероприятий в ходе пребывания в России сможем подробно обменяться мнениями по состоянию дел в текущей деятельности ОБСЕ по всем трем корзинам: политической, экономико-экологической и правочеловческой, - отметил министр. - И отдельный большой блок вопросов - это конфликты, содействием урегулированию которых занимается ОБСЕ. Имею в виду и внутриукраинский, карабахский, Приднестровье, Женевские дискуссии по Закавказью. Как у нас говорят: есть над чем работать".

Шмид, в свою очередь, выразила признательность Лаврову за его "личный вклад в организацию на протяжении многих лет" и отметила, что она в качестве генерального секретаря ОБСЕ "привержена заслуживающему доверия диалогу, но также строгому выполнению обязательств". "Во главе повестки - кризис на Украине. Поиск мирного и долгосрочного разрешения крайне важен. Потому что прерываются жизни, умирают люди, - подчеркнула дипломат. - И я приветствую заявления президентов [России и США] Владимира Путина и Джо Байдена на прошлой неделе, поскольку решение этого кризиса зависит от внедрения обязательств по соглашению".

Генсек также выразила намерение затронуть на сегодняшней встрече с главой российского дипведомства "некоторые другие конфликты". "Мы работаем в рамках сопредседателей Минской группы, чтобы содействовать долгосрочному разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. И мы также обсудим процесс урегулирования, который также показывает, что ОБСЕ поддерживает посредничество в качестве действий по укреплению мер доверия", - добавила она.