Путин назвал главную задачу российского парламента

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что различные точки зрения во время парламентских дискуссий укрепляют роль этого органа власти, главная задача которого - заботиться о людях и защищать национальные интересы страны.

На встрече с депутатами в понедельник, подводя итоги работы Госдумы седьмого созыва, глава государства отметил, что "далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку". "Это естественно, споры неизбежны, это и хорошо, однако замечания, как правило, были содержательными, по делу", - констатировал Путин.

По его словам, "именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого всегда, в любых обстоятельствах - думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России".

Работа в условиях пандемии

Президент особо отметил, что Госдуме седьмого созыва "фактически три сессии из десяти пришлось отработать в экстраординарных условиях - условиях опасной эпидемии". "Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался - и так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу", - указал глава государства.

По его мнению, безостановочная работа была крайне важна, поскольку "без своевременного принятия законов могут попросту встать и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей". "При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии", - обратился Путин к парламентариям, уточнив, что "для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов". "Если бы это не было сделано, то - по-простому, чтобы всем было понятно, - деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - заметил президент.

Легитимность выборов

Думская избирательная кампания должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил Путин. "До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов", - подчеркнул он.

Для всех россиян, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав Госдумы восьмого созыва объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России, добавил Путин.

Путин выразил уверенность, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине - высшая ценность. "Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству - это высшая ценность", - сказал он.

Глава государства отметил, что особое место в думской повестке, в том числе при рассмотрении бюджета, занимали темы, связанные с безопасностью людей, укреплением обороноспособности государства, противодействием коррупции и криминалу.

"Что хочу особо подчеркнуть: лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан", - заметил президент.

Путин рассчитывает, что выборы в Госдуму пройдут честно и прозрачно, а острая конкуренция в предвыборный период останется в рамках цивилизованной дискуссии без оскорблений и невыполнимых обещаний. "Наша общая задача, в том числе парламентских партий, - чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто. В строгом соответствии с законом", - сказал он в понедельник на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

Естественная конкуренция

Как пояснил президент, необходимо, чтобы "естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний". "Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 1990-х годах", - заметил глава государства.

"Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное, к гражданам страны, послужат прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России", - считает Путин.

Он добавил, что такой подход позволит также укрепить доверие людей ко всем институтам власти. А это необходимая и самая прочная основа, чтобы двигаться вперед, достигать национальных целей развития, уверен президент.

Списки на выборы

Владимир Путин рассчитывает, что и парламентские партии, и новые политические силы сформируют списки на выборы в Госдуму исходя из баланса опыта и свежих идей.

"Вы знаете, как много еще нужно сделать. И как важно не только обновление, но и преемственность в работе парламента. Сочетание опыта и свежих, смелых идей", - сказал он.

Глава государства надеется, что "и зрелые, состоявшиеся парламентские партии, и новые политические силы, которые пойдут на выборы, именно с учетом такого баланса сформируют списки своих кандидатов".

В завершение он поблагодарил депутатов Госдумы за работу и их вклад в развитие России. Путин пожелал парламентариям успехов в ходе предстоящих выборов, отметив, что они "этого заслужили". "[Желаю] значимых достижений тем из вас, кто планирует трудиться на новом поприще. Уверен, ваш потенциал и парламентский опыт обязательно будут востребованы", - заключил президент.