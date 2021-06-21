Николай Патрушев встретился в Москве с главкомом вооруженных сил Мьянмы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн провели встречу в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте Совбеза.

"Обсуждены вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы", - говорится в сообщении.

Патрушев в ходе встречи также выразил соболезнования своему собеседнику в связи с авиакатастрофой военного самолета в Мьянме 10 июня, повлекшей гибель 13 человек.