Путин отметил вклад парламентариев во внесение изменений в конституцию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что депутаты Госдумы седьмого созыва внесли большой вклад в кропотливую работу над поправками в конституцию и приняли все необходимые акты, чтобы реализовать новые положения. Свою оценку работе парламентариев глава государства дал в понедельник на очной встрече в Кремле.

"Отдельно хотел бы отметить и большую, кропотливую работу над конституционными поправками. Парламентарии были в числе сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, активными участниками ее совещаний, помогали людям стать полноценными соавторами конституции, собирая и обобщая сотни идей, пожеланий, поступивших со всей страны, старались дать юридически безупречные формулировки новых положений основного закона России", - сказал президент, добавив, что "законы, принятые Думой в развитие новых статей и норм конституции, уже вступили в силу".

"Это тоже огромная работа. Это тоже масштабная, тонкая, аккуратная работа, в результате которой были внесены изменения в тексты 180 действующих законов", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что 1 июля 2020 года поправки были одобрены в ходе общероссийского голосования и получили почти 78% голосов. По словам президента, такая высокая, однозначная оценка людей говорит о том, что изменения в конституцию отвечали их ожиданиям, точно совпали с общим стремлением укрепить гражданское общество и российское государство, защитить историческую память народа и право страны на суверенный путь развития.

По словам Путина, принятые изменения отразили потребность в дополнительных, конкретных и ясных гарантиях социальных приоритетов политического и экономического курса, позволили внести в основной закон ряд других значимых позиций, с учетом опыта государственного строительства, накопленного с 1993 года, то есть более, чем за четверть века.