В ОБСЕ поблагодарили Россию за работу по нагорно-карабахскому урегулированию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ОБСЕ благодарна России за участие в работе Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом заявила в понедельник генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее работа и участие продолжатся. Считаем, что это хорошая площадка для сближения позиций, для достижения мира", - сказала она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.