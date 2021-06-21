Володин заявил, что Госдума седьмого созыва работала в условиях консенсуса фракций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Консенсус фракций лежал в основе работы Государственной думы седьмого созыва. Об этом в понедельник заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на встрече депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог", - сказал Володин.

По его словам, диалог политических сил стал возможен после того, как в самом начале работы созыва лидеры парламентских фракций на встречах с президентом получили напутствие о необходимости его выстраивания "на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции несмотря на то, что не у всех есть большинство".

Володин в связи с этим заметил, что фракцией "Единая Россия" были приняты решения, "которые позволили вот этот диалог выстроить достаточно эффективно". "В этот раз решение было принято, исходя из вашего предложения о том, чтобы представители всех фракций могли участвовать не только в обсуждении вопросов в Государственной думе, но и в руководстве ключевых комитетов, Совете Государственной думы", - пояснил он.

В итоге, продолжил политик, консолидация достигала уровня "порядка 80%, все фракции, все депутаты, несмотря на разность принадлежности к другим партиям, объединялись, когда речь шла о защите интересов" страны, о решении ключевых вопросов противодействия коронавирусной инфекции, о поддержке предложений главы государства, направленных на усиление страны.

По словам Володина, результаты работы Госдумы являются следствием диалога "по развитию демократии и парламентской системы", выстроенного главой государства с депутатами.